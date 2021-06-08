Вилла переговоров: чего стоит ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве

Вилла постройки XVIII века на берегу Женевского озера возможно совсем скоро станет одной из главных точек на политической карте мира. Именно здесь может пройти первая личная встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена. Официально о месте проведения переговоров до сих пор ничего не сообщается, но с сегодняшнего дня и вплоть до окончания саммита крупнейший в Женеве парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О’Вив закрыты для посещения публики. О том, что происходит там сейчас, нам рассказывает одна из местных жительниц.

«Мы видим, что укрепляется сетка. Стоят машины, запрещающие въезд в парки. И работают дополнительные команды безопасности», - рассказала жительница Женевы Лариса Васильева.

А отель ИнтерКонтиненталь, который до сих пор называли одним из основных претендентов для встречи лидеров, похоже, перестал таковым быть, когда стало известно, что в нем остановится американская делегация. Все номера здесь, кстати, уже выкуплены. По другой версии, помешали ненужные аналогии с состоявшейся в этом здании встречей Рейгана и Горбачева, а впоследствии и неудачной попыткой администрации Обамы перезагрузить отношения с Россией.

«Тут должно быть написано "перезагрузка", а написано "перегрузка"», - прокомментировал опечатку на подаренной тогда красной кнопке Сергей Лавров.

В Кремле и сегодня предостерегают от завышенных ожиданий от предстоящей встречи. Сегодня стало известно, что к переговорам Путина и Байдена могут присоединиться главы внешнеполитических ведомств, а также послы России и США, которые в период обострения отношений уехали соответственно из Вашингтона и Москвы для проведения консультаций и до сих продолжают работать каждый у себя на родине. Односторонний выход США из Договора по открытому небу - лишь часть накопившихся сложностей в отношениях с Россией. Также как и разные взгляды на конфликт на востоке Украины, о котором также пойдет речь в ходе переговоров.

«Я не сомневаюсь , что Байден услышит полное понятное изложение того, почему это произошло, кто несет ответственность и какова роль США. Она деструктивная и нет признаков, что при Байдене что-то меняется в лучшую сторону», - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Еще до переговоров президентов США и России на встречу с Байденом рассчитывал и Владимир Зеленский, но был вынужден ограничиться лишь телефонным звонком, во время которого американский лидер якобы подчеркнул важность вступления Украины в НАТО. После того как выяснилось, что содержание беседы отличается от обнародованной Белым домом, текст на сайте президента Украины тут же поправили. Оказалось, что за слова Байдена Зеленский выдал собственные. Но не считает исправление существенным.

«Слова не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет - это вопрос желания только самого Альянса. Если получит - значит, нас там действительно видят. Если не получит - это тоже вполне конкретный ответ», - говорится в сообщении Зеленского.

Отказ от дальнейших попыток США помешать строительству газопровода «Северный поток - 2» наряду с Украиной вызывает обеспокоенность в Польше, где не на шутку встревожены перспективами охлаждения отношений. Со вступления Байдена в должность президента ни одного звонка, а потому сейчас Варшава - также до переговоров президентов России и США - пытается в срочном порядке перехватить повестку и договориться о проведении собственной встречи. Но в Вашингтоне все внимание уделяют подготовке переговоров с Москвой.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден «является наиболее эффективным проводником американских ценностей и приоритетов». А пообщаться напрямую с Путиным для американцев - это самый эффективный способ понять, что Россия намерена делать.