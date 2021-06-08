Прямой наводкой: гаубичный дивизион ВВО уничтожил «противника» в Бурятии

Гаубичный дивизион мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия провел первые тактические учения с боевой стрельбой в летнем периоде обучения и отработал приемы ближнего боя. По замыслу учений условный противник прорвал оборону и вышел в тыл.

Для уничтожения бронетехники был задействован артиллерийский дивизион на модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубицах (САУ) 2С3М «Акация», расчеты выполнили огневые задачи ближнего боя, уничтожив условного противника прямой наводкой.

Также артиллеристы отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях, уничтожение командно-наблюдательного пункта и бронетехники в окопе условного противника на удалении от 700 до 1 тысяч метров. Кроме того, личный состав провел противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнил оборудование огневых позиций.

В роли целей были установлены мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, на которых обозначены наиболее уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим, а также командно-наблюдательный пункт и танк в окопе. Всего в учениях приняло участие более 300 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.