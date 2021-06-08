«Жижа угрожает»: Мраморное море покрыл слой слизи

Мраморное море теперь и выглядит под стать названию. Как будто покрыто жирной коркой. Желе из водорослей и мертвого планктона заполонило все бухты, пристани и пляжи. Даже крики чаек и шум прибоя теперь звучат пугающе.

Теперь мелким морским обитателям сквозь сантиметры субстанции не пробиться. С высоты катера и лодки, рассекающие биогрязь, похожи на ледоколы. Рыбаки не могут выйти в море, потому что слизь забивает моторы и сети.

«Из-за грязи ловить рыбу стало невозможно. Вся живность просто умирает в таких условиях, нет кислорода. Друзья уже видели мертвую рыбу», - поделился рыбак Сакир Эльбасан.

Люди напуганы и уже не рискуют употреблять в пищу морепродукты. Экологи предполагают, что пенистое вещество лежит не только на поверхности, а распространяется на глубину до 30 метров. А все теплая зима в Турции.

«Эта слизь у них развивалась с декабря по сегодняшний день. Слизь является процессом разложения фитопланктона он цвел, много выделял экзополимерные вещества, полисахариды, белки, нарастали колонии бактерий, поселялись другие микроорганизмы, морские грибы», - рассказал кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Серьезные опасения есть и насчет экологической обстановки на Черном море.

«Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море — это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мраморное море отделяет от Черного пролив Босфор. То есть гипотетически био-пена может добраться и до российских берегов. Но пока нашим южным курортам эта дрейфующая жижа угрожает издалека. Ей если и плыть сюда, то приличное расстояние через все море с противоположного турецкого берега.

Куда ближе сейчас другая угроза, которая надвигается через Керченский пролив из глубин Азовского моря. Там расплодились медузы так, что рыбам не остается ни шансов на выживание, ни пищи. Большую часть планктона съедают именно медузы. Хамса и тюлька за ними не поспевает. Страдает промысел. Специалисты выступают за отлов и переработку.

Пока экологи думают, как избежать «передозировки» медуз в Азовском море, в Черном море всем хватает места. В Балаклаве вода настолько прозрачная, что можно прямо с берега отличить кефаль от ставриды.

В самой Турции главной причиной появления «морской грязи» считают слив канализации в море и ближайшие реки. Стоки из того же Стамбула с каждым годом растут, очистные сооружения полностью не справляются, фильтры нуждаются в замене. В стране объявили масштабную экологическую акцию по спасению моря.

«Мы сделаем все возможное. В течение трех лет мы реализуем все проекты, которые спасут не только настоящее, но, надеюсь, и будущее Мраморного моря», - рассказал министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум.

Турецкое правительство уже отправило на место группу из 300 специалистов, которым предстоит изучить ситуацию. Сегодня в стране объявлена масштабная экологическая акция по очистке моря. В ней примут участие все - от простых граждан до чиновников и артистов.