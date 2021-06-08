Опубликованы кадры прибытия белорусских десантников на учения «Славянское братство»

Более 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на аэродром Крымск для участия в совместных российско-белорусско-сербских учениях «Славянское братство - 2021». Для доставки военнослужащих и необходимого снаряжения использовался самолет Ил-76МД Военно-воздушных сил Белоруссии.

Торжественное открытие и активная фаза совместного учения пройдет на полигоне Раевский под Новороссийском, с 16 по 18 июня.

В ходе учения военнослужащие из Российской Федерации, Белоруссии и Сербии проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы.

Всего в совместном учении примут участие около 100 военнослужащих Сербии, 350 военнослужащих Белоруссии на 60 единицах штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск РФ.