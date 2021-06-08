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Белорусские десантники прибыли в РФ на учения «Славянское братство»

Алексей Курильченко
19:34 08.06.2021
Подразделения ССО Белоруссии прибыли на учения «Славянское братство-2021».
Белорусские десантники прибыли в РФ на учения «Славянское братство»
© Фото: Минобороны РФ
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Подразделения Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения ССО вооруженных сил Белоруссии прибыли в Новороссийск для участия в совместном тактическом учении «Славянское братство - 2021».

На аэродром Крымск в Краснодарском крае, для участия в совместном российско-белорусско-сербском тактическом учении прибыло более 300 военнослужащих Витебского соединения.

На летном поле аэродрома подразделения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь встретил руководитель учения - заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майор Николай Чобан, который тепло поприветствовал белорусских десантников и пожелал успешного решения совместных учебно-боевых задач в ходе предстоящего учения. По традиции прибывших участников учения встретили хлебом-солью, а военный оркестр Новороссийской военно-морской базы исполнил гимны двух стран.

Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, белорусские десантники прибыли на полигон Раевский, где расположились в автономном полевом лагере АПЛ-500.

Накануне на станцию Тоннельная под Новороссийском прибыл эшелон с боевой и специальной техникой соединения - около 60 единиц БТР-80 и автомобилей МАЗ и Урал, которые, совершив марш со станции разгрузки, прибыли в полевой парк на полигоне Раевский.

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