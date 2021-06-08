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«Вокальный лагерь»: как участники конкурса «Новая Звезда» готовятся к финалу

Алексей Курильченко
Диана Сирази
20:05 08.06.2021
Победители отборочного конкурса «Новая Звезда» приступили к подготовке к финалу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Конкурс «Новая Звезда» - это первое шоу, в котором принимают участие все 85 регионов России. Их номера трогают до слез. Гостей в номере принимает группа из Рязани – «Балалайка 62». Они вырвались в финал с песней «Хали-Гали». Квартет исполняет русские народные песни в оригинальной аранжировке. Они не виделись несколько месяцев после отборочного тура, и вот, наконец, снова вместе. Конечно, скучали, ждали этого дня и волновались, впереди – финал, главная музыкальная битва.

Но в финале лишь 30 лучших участников, которые снова встречаются в Москве. За время, пока они не виделись, многое изменилось. Настя и Олег Сидоровы – стали родителями.

«Мы-то знали, когда были на съемках первого этапа, а вот остальным решили не рассказывать, и вот к финалу, ей уже 5 месяцев, наш самый главный слушатель и самый главный болельщик», - рассказали участники дуэта NANSI & SIDOROV.

Их связала музыка - Настя пишет стихи, Олег музыку. Сначала они создали дуэт, а потом – влюбились.

А вот еще одна история любви. Эстрадно-джазовая певица Диана Тагиева из Иваново тоже стала мамой, ее выписали из роддома всего 10 дней назад. О том, что ждет ребенка, девушка узнала на следующий день после этого выступления. К финалу Диана сама написала музыку и стихи, о чем песня – пока тайна. Сейчас репетирует по несколько часов в день.

«"Новая Звезда" – это что-то невероятно крутое, потому что я это еще называю "Вокальный лагерь", сюда приезжаешь как будто в школу, мало того, что готовишься очень тщательно к своему выступлению, ты здесь находишься 24/7», - рассказывает Диана.

И у каждого свои ритуалы перед выступлением: кому-то нужно помолчать перед выходом на сцену, а Эрик Ахметов из Уфы всегда носит на груди талисман – кольцо своей мамы, которой уже нет рядом. Все песни он посвящает ей.

«Обручальное кольцо моей мамы, которое она мне оставила. Я храню его здесь, как оберег и всегда буду носить, оно мне помогает», - рассказывает Ахметов.

Самая юная финалистка – 16-летняя Аня Петухова из Архангельска. На большой сцене с 9 лет, она и танцевала, и занималась художественной гимнастикой, но все же решила посвятить свою жизнь музыке. 

Здесь не только те, кто получил высшую оценку. Сюрприз от жюри - двух участников, которые набрали меньше 80 баллов, вернули в проект.

«На первом этапе я получил 60 баллов от жюри и я очень обрадовался, когда мне позвонили жюри и сказали, что могут вернуть участника», - рассказал участник из Оренбурга Марсель Гарипов.

Позади сложный путь, они уже слышали как замечания от звездных наставников, так и похвалу. Теперь – подготовка к финалу. 

Впереди – кульминация проекта. Кто поймает свою, главную звезду? Жюри выберет лишь одного победителя. Ну а зрителей еще будет чем удивить: в финале прозвучат абсолютно новые песни, специально написанные для «Новой Звезды». Будущие хиты, которые мы услышим совсем скоро.

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