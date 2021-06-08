«Лето - это хорошее время для рубля»: эксперт прокомментировал укрепление российской валюты

Сегодня, 8 июня, курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару и достиг десятимесячного максимума. По данным на 15.30, один доллар стал стоить 72,37 рубля. Курс евро составил 88,18 рубля. Отмечается, что цены на нефть при этом продолжают падать. Финансовый аналитик Ян Марчинский при этом отметил, что данное укрепление следует воспринимать как кратковременное и не строить на него далеко идущих планов.

«На валюту влияет огромное количество факторов, не только внутренняя и международная экономика, но даже сырье и политика. Доходит до того, что на курс рубля может повлиять даже то, что кто-то что-то скажет про нефть или Россию или про нашего "человека номер один" - все это моментально отразится на рубле. Поэтому следует думать стратегически. Лето - хорошее, спокойное время для рубля, в этот период зачастую происходит укрепление», - отметил эксперт.

Ранее финансовый аналитик Андрей Маслов заявил, что российская валюта может укрепиться до значений 2019 года в ближайший год, если пандемия коронавируса будет окончательно побеждена. По мнению эксперта, взрывной рост рублю может дать так называемая «сырьевая компонента».