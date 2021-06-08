Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Лето - это хорошее время для рубля»: эксперт прокомментировал укрепление российской валюты

Алексей Курильченко
18:48 08.06.2021
Российская валюта укрепилась к доллару и составила 72,37 рубля.
«Лето - это хорошее время для рубля»: эксперт прокомментировал укрепление российской валюты
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Читайте нас на:

Сегодня, 8 июня, курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару и достиг десятимесячного максимума. По данным на 15.30, один доллар стал стоить 72,37 рубля. Курс евро составил 88,18 рубля. Отмечается, что цены на нефть при этом продолжают падать. Финансовый аналитик Ян Марчинский при этом отметил, что данное укрепление следует воспринимать как кратковременное и не строить на него далеко идущих планов.

«На валюту влияет огромное количество факторов, не только внутренняя и международная экономика, но даже сырье и политика. Доходит до того, что на курс рубля может повлиять даже то, что кто-то что-то скажет про нефть или Россию или про нашего "человека номер один" - все это моментально отразится на рубле. Поэтому следует думать стратегически. Лето - хорошее, спокойное время для рубля, в этот период зачастую происходит укрепление», - отметил эксперт.

Ранее финансовый аналитик Андрей Маслов заявил, что российская валюта может укрепиться до значений 2019 года в ближайший год, если пандемия коронавируса будет окончательно побеждена. По мнению эксперта, взрывной рост рублю может дать так называемая «сырьевая компонента».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:20 Армия
Видео
Каспийская флотилия и гособоронзаказ: о чем говорил Шойгу в ходе поездки в Дагестан
17:19 Армия
Видео
Замглавы Минобороны Николай Панков поздравил с юбилеем Оренбургское кадетское училище
16:29 В стране и мире
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
16:46 Армия
Видео
Минобороны РФ построит в Дагестане 16 школ и 57 детсадов и яслей
15:48 В стране и мире
Видео
«Я мог упасть в любой момент»: альпинист, чудом выживший на Эльбрусе, рассказал о происшествии
Популярное
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.