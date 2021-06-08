Постпред Израиля в ООН объяснил, зачем потребовалось уничтожать здание где располагались СМИ

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан рассказал, почему они разбомбили здание аль-Джалаа, в котором располагались офисы AP и «Аль-Джазиры».

«В этом здании располагались мощности ХАМАС по наведению помех. По замыслу террористов, эти средства радиоэлектронной борьбы должны были помешать работе "Железного купола"», - сообщил Эрдан в своем Twitter.

Как отметил Эрдан, израильские военные сделали все возможное для того, чтобы при ударе не пострадали ни сотрудники иностранных информагентств, ни гражданское население.

Ранее в секторе Газа произошло обрушение многоэтажного здания, где располагались офисы международных СМИ, от авиаудара армии Израиля.