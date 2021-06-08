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Постпред Израиля в ООН объяснил, зачем потребовалось уничтожать здание где располагались СМИ

Кира Карон
18:38 08.06.2021
Израильский представитель объяснил, что именно в этом здании располагались мощности ХАМАС по наведению помех.
Постпред Израиля в ООН объяснил, зачем потребовалось уничтожать здание где располагались СМИ
© Фото: Bashar Taleb, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан рассказал, почему они разбомбили здание аль-Джалаа, в котором располагались офисы AP и «Аль-Джазиры».

«В этом здании располагались мощности ХАМАС по наведению помех. По замыслу террористов, эти средства радиоэлектронной борьбы должны были помешать работе "Железного купола"», - сообщил Эрдан в своем Twitter.

Как отметил Эрдан, израильские военные сделали все возможное для того, чтобы при ударе не пострадали ни сотрудники иностранных информагентств, ни гражданское население.

Ранее в секторе Газа произошло обрушение многоэтажного здания, где располагались офисы международных СМИ, от авиаудара армии Израиля.

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