Замглавы Минобороны Николай Панков поздравил с юбилеем Оренбургское кадетское училище

Замглавы военного ведомства Николай Панков сегодня с 10-летним юбилеем поздравил Оренбургское президентское кадетское училище. Также он передал поздравления от президента страны и министра обороны.

«Десятилетний опыт работы показал, что вы с этой задачей успешно справляетесь. На базе «оренбургской кадетки» апробируются передовые образовательные технологии, реализуются новые проекты. Сотрудников училища отличают высокий профессионализм. отзывчивость, внимательное отношение к кадетам, понимание педагогической деятельности как особой, социально значимой миссии», - сказал Панков.

По его словам, это учебное заведение стало площадкой инновационного развития всей системы довузовского образования Минобороны. Именно здесь апробируются передовые педагогические технологии и реализуются новые проекты.







