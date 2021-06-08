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Замглавы Минобороны Николай Панков поздравил с юбилеем Оренбургское кадетское училище

Тимур Шерзад
17:19 08.06.2021
По его словам, это учебное заведение стало площадкой инновационного развития всей системы довузовского образования Минобороны. Именно здесь апробируются передовые педагогические технологии и реализуются новые проекты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ПАНКОВ
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Замглавы военного ведомства Николай Панков сегодня с 10-летним юбилеем поздравил Оренбургское президентское кадетское училище. Также он передал поздравления от президента страны и министра обороны. 

«Десятилетний опыт работы показал, что вы с этой задачей успешно справляетесь. На базе «оренбургской кадетки» апробируются передовые образовательные технологии, реализуются новые проекты. Сотрудников училища отличают высокий профессионализм. отзывчивость, внимательное отношение к кадетам, понимание педагогической деятельности как особой, социально значимой миссии», - сказал Панков.

По его словам, это учебное заведение стало площадкой инновационного развития всей системы довузовского образования Минобороны. Именно здесь апробируются передовые педагогические технологии и реализуются новые проекты.



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