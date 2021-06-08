Апелляционная палата не признала Младича виновным в геноциде

Апелляционная палата в Гааге в ходе оглашения окончательного приговора по апелляции бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича не признала его виновным в геноциде боснийских мусульман. При этом трибунал утвердил, пожизненный приговор бывшему генералу.

По данным BBC, апелляцию по делу Младича подали обе стороны разбирательства. Сторона защиты требовала оправдать экс-военачальника, а обвинение - квалифицировать его действия как геноцид. Таким образом, палата не удовлетворила требования обоих сторон.

Международный трибунал по бывшей Югославии 22 ноября 2017 года приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Его обвинили в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев войны. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8 000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево.