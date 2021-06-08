Ученые смогли оживить червей, которые пролежали в вечной мерзлоте 24 тысячи лет в Сибири

Биологам удалось достать из вечной мерзлоты в Сибири коловраток, которые пролежали 24 тысячи лет. Они ожили после того, как оттаяли. Об этом сообщает научный журнал Current Biology.

«Это животное - самое устойчивое в мире практически к любым пыткам», - сказал The New York Times молекулярный биолог из Гарвардского университета Мэтью Мезельсон.

Ученые в рамках исследования на северо-востоке Сибири пробурили на глубину примерно в 3,3 метра от поверхности вечной мерзлоты. Там и были обнаружены замороженные коловратки класса бделлоидные. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст животных составляет 24 тысячи лет.

Ранее под шельфовым ледником в Антарктиде были найдены неизвестные животные, похожие на губки. Их обнаружили британские ученые во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера.