Ракетный корабль Балтфлота уничтожил «Калибрами» морские цели

Малый ракетный корабль «Одинцово» провел учения в акватории Балтики. В ходе тренировок экипаж применил ракетный комплекс «Калибр-НК» по «вражеским» кораблям, а также целям условного противника на суше.

Фактически применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом.

Экипаж корабля также отразил воздушный налет с помощью ствольной артиллерии и отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

«Одинцово» - третий в серии малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» и первый, вооруженный морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артутстановкой.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.