Польский МиГ-29 ошибочно обстрелял летевший с ним в паре истребитель

В Польше на полигоне в Надажице пилот истребителя МиГ-29, принадлежащего ВВС страны, по ошибке обстрелял самолет, летящий с ним в паре. Истребитель был сильно поврежден, но пилот не пострадал и смог посадить его. По предварительным данным, самолет не подлежит восстановлению.

Об инциденте сообщило издание Onet, информацию подтвердили в польском Минобороны. Представители оборонного ведомства заявили, что ЧП расследует государственная комиссия.

Военные эксперты считают, что инцидент произошел из-за несоблюдения мер безопасности - пилот мог открыть огонь, не удостоверившись, что его напарник находится вне зоны поражения орудия.

В 2016 году военный самолет F-16 по ошибке обстрелял наблюдательную вышку в Норвегии во время тренировочных стрельб. Рядом с вышкой находилось трое человек, никто из них не пострадал. Однако на конструкции остались повреждения.