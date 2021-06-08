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Польский МиГ-29 ошибочно обстрелял летевший с ним в паре истребитель

Алексей Курильченко
15:36 08.06.2021
Во время полетов на полигоне в Надажице пилот МиГ-29 случайно расстрелял воздушное судно своего напарника.
Польский МиГ-29 ошибочно обстрелял летевший с ним в паре истребитель
© Фото: Andreas Franke, picture alliance, Globallookpres
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В Польше на полигоне в Надажице пилот истребителя МиГ-29, принадлежащего ВВС страны, по ошибке обстрелял самолет, летящий с ним в паре. Истребитель был сильно поврежден, но пилот не пострадал и смог посадить его. По предварительным данным, самолет не подлежит восстановлению.

Об инциденте сообщило издание Onet, информацию подтвердили в польском Минобороны. Представители оборонного ведомства заявили, что ЧП расследует государственная комиссия.

Военные эксперты считают, что инцидент произошел из-за несоблюдения мер безопасности - пилот мог открыть огонь, не удостоверившись, что его напарник находится вне зоны поражения орудия.

В 2016 году военный самолет F-16 по ошибке обстрелял наблюдательную вышку в Норвегии во время тренировочных стрельб. Рядом с вышкой находилось трое человек, никто из них не пострадал. Однако на конструкции остались повреждения.

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