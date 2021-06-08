В Арктике развернуты три поисково-ударные группировки Северного флота

Сегодня в рамках учений Северного флота по защите арктических рубежей в Баренцевом море развернуты три поисково-ударные группировки противолодочных кораблей Северного флота.

Корабли приступили к тренировкам по поиску подлодок условного противника - в процессе применялось штатное гидроакустическое вооружение.

Корабельным группам предстоит воздействие с противолодочной авиацией Северного флота. В деле будут задействованы не только самолеты, но и вертолеты Ка-27, базирующиеся на большом противолодочном корабле «Североморск».

Также в учениях задействованы малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил - это «Юнга», «Брест» и «Снежногорск», а также МПК Беломорской военно-морской базы «Онега» и «Нарьян-Мар».

В качестве субмарин условного противника выступают подлодки Северного флота - их экипажи должны провести скрытные торпедные атаки и поразить противолодочные корабли.