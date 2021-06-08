Генсек НАТО и президент США обсудили отношения с Россией
Йенс Столтенберг и с Джо Байденом обсудили отношения с Россией.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у них с американским лидером Джо Байденом состоялось обсуждение вопроса отношений с РФ. Об этом генсек рассказал во время переговоров с прессой.
Столтенберг отметил, что он и глава США согласились относительно необходимости двойственного подхода в рамках взаимодействия с Россией.
«Нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог», - цитирует его ТАСС.
На вопрос о том, состоится ли заседание совета Россия - НАТО перед ближайшим саммитом альянса в Брюсселе, Столтенберг предпочел прямо не отвечать.
Ранее генсек НАТО указывал, что считает сближение России и Китая серьезным вызовом для альянса. Он отметил, что в последнее время государства заметно усилили взаимодействие в разных областях.