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Генсек НАТО и президент США обсудили отношения с Россией

Анна Берестовая
01:51 08.06.2021
Йенс Столтенберг и с Джо Байденом обсудили отношения с Россией.
Генсек НАТО и президент США обсудили отношения с Россией
© Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у них с американским лидером Джо Байденом состоялось обсуждение вопроса отношений с РФ. Об этом генсек рассказал во время переговоров с прессой.

Столтенберг отметил, что он и глава США согласились относительно необходимости двойственного подхода в рамках взаимодействия с Россией.

«Нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог», - цитирует его ТАСС.

На вопрос о том, состоится ли заседание совета Россия - НАТО перед ближайшим саммитом альянса в Брюсселе, Столтенберг предпочел прямо не отвечать.

Ранее генсек НАТО указывал, что считает сближение России и Китая серьезным вызовом для альянса. Он отметил, что в последнее время государства заметно усилили взаимодействие в разных областях.

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