В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за возможной радиационной опасности

В поселке Кузьмолово, расположенном в Ленинградской области, введен режим повышенной готовности в связи с передачей предприятия «РНЦ Прикладная химия» в ведение другого ведомства. Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, так как на объекте временно находится в подвешенном состоянии вопрос охраны некоторых его составляющих, имеющих потенциальную радиационную опасность.

«Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», - сообщил Михаил Ильин.

Как пишет РИА Новости, на территории поселка в настоящее время используются датчики мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона не зафиксировано, объект не представляет угрозы для жителей.

Предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия» производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, а также твердые источники кислорода и другую продукцию.