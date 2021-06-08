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Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель»

Андрей Аркадьев
14:13 08.06.2021
Руководство оборонного предприятия доложило главе военного ведомства перспективные планы по реорганизации производственных мощностей завода.
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель»
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Дагдизель».

Главе военного ведомства показали, как изготавливается продукция, предназначенная для Вооруженных сил РФ, а также готовые изделия. В рамках гособоронзаказа главными направлениями в деятельности завода является разработка и изготовление морского подводного оружия для ВМФ, промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции сухопутного и морского назначения.

Акционерное общество «Завод «Дагдизель» - одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. В период Великой Отечественной войны завод изготовлял авиационные и глубинные бомбы, зенитные снаряды и мины, ротные и батальонные минометы, автоматы ППШ и противотанковые ежи.

Предприятие входит в состав АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», в 2015 году предприятие вошло в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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