Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Дагдизель».

Главе военного ведомства показали, как изготавливается продукция, предназначенная для Вооруженных сил РФ, а также готовые изделия. В рамках гособоронзаказа главными направлениями в деятельности завода является разработка и изготовление морского подводного оружия для ВМФ, промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции сухопутного и морского назначения.

Акционерное общество «Завод «Дагдизель» - одно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. В период Великой Отечественной войны завод изготовлял авиационные и глубинные бомбы, зенитные снаряды и мины, ротные и батальонные минометы, автоматы ППШ и противотанковые ежи.

Предприятие входит в состав АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», в 2015 году предприятие вошло в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».