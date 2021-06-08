Сгорела машина и дом: молодая пара подожгла тополиный пух
В Екатеринбурге молодая пара подожгла тополиный пух, огонь с которого позднее перешел на машину и деревянное здание, находившиеся рядом.
© Видео: 4 Канал I Телекомпания "Четвертый канал", ВКонтакте © Фото: 4 Канал I Телекомпания "Четвертый канал", ВКонтакте
Полиция Екатеринбурга разыскивает молодую пару, которая подожгла тополиный пух. Огонь перешел на машину и ближайшее деревянное здание.
Кадры произошедшего попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как девушка поджигает тополиный пух, огонь с которого быстро распространился на близстоящий автомобиль.
Отмечается, что поджигателям грозит штраф до 120 тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба или же ограничение свободы сроком на один год.