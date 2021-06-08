В районе Кургана грузовик снес мост, парализовав движение по трассе «Иртыш»

Грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе поселка Зайково на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Как пишут пользователи соцсети «ВКонтакте», самое обидное заключается в том, что этот же самый мост только недавно успели восстановить после предыдущего падения, которое произошло по той же причине.

В УГИБДД Курганской области уточнили, что из-за аварии с самосвалом, которую допустил водитель 1964 года рождения, движение на участке трассы, соединяющем Курган и Челябинск, временно прекращено.

«По предварительной информации на 254-м километре трассы водитель грузового автомобиля не опустил кузов, в результате чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода», - сообщается на сайте курганской Госавтоинспекции.

Сейчас дорожные службы занимаются расчисткой проезжей части от поврежденных конструкций. Для автомобилистов, стоящих в пробке, организован объезд.

Поврежденный участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш» входит в европейский коридор Е-30, который начинается в Ирландии, проходит через всю Европу и заканчивается в Омске.