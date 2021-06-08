Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В районе Кургана грузовик снес мост, парализовав движение по трассе «Иртыш»

Валентина Пескова
12:24 08.06.2021
Федеральная трасса Р-254 «Иртыш» входит в Европейский коридор Е-30, который проходит через всю Европу, начинаясь в Ирландии и заканчиваясь в Омске, на территории России.
© Видео: Алексей Архипов, ВКонтакте © Фото: inckrgn, ВКонтакте
Читайте нас на:

Грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост в районе поселка Зайково на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Как пишут пользователи соцсети «ВКонтакте», самое обидное заключается в том, что этот же самый мост только недавно успели восстановить после предыдущего падения, которое произошло по той же причине.

В УГИБДД Курганской области уточнили, что из-за аварии с самосвалом, которую допустил водитель 1964 года рождения, движение на участке трассы, соединяющем Курган и Челябинск, временно прекращено.

«По предварительной информации на 254-м километре трассы водитель грузового автомобиля не опустил кузов, в результате чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода», - сообщается на сайте курганской Госавтоинспекции.

Сейчас дорожные службы занимаются расчисткой проезжей части от поврежденных конструкций. Для автомобилистов, стоящих в пробке, организован объезд.

Поврежденный участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш» входит в европейский коридор Е-30, который начинается в Ирландии, проходит через всю Европу и заканчивается в Омске.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 В стране и мире
Видео
В районе Кургана грузовик снес мост, парализовав движение по трассе «Иртыш»
11:45 В стране и мире
«Он не был бы жив»: сын генерала Ратко Младича поблагодарил Россию за помощь отцу
11:49 Армия
Видео
Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска ЮВО
10:42 В стране и мире
Видео
В Анапе поезд сбил вылетевший на переезд автомобиль
10:22 В стране и мире
Главу Бурятии оштрафовали за шашлыки на берегу реки Иркут
Популярное
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.