Полиция Италии заявила о ликвидации группировки экстремистов, готовившихся взорвать базу НАТО

В Италии раскрыта деятельность экстремистской группировки, в которой состояли 12 граждан, пытавшихся продвигать идеи нацизма в соцсетях. Во время скоординированных рейдов в домах экстремистов, которые называли себя членами «Римского арийского ордена», полиция изъяла фотографии Гитлера, свастики, а также книгу со списком еврейских фамилий.

В различных соцсетях, в том числе и в российской «ВКонтакте», члены преступной группировки пытались продвигать идеологию «превосходства белой расы», которой придерживались последователи нацистского лидера. Экстремисты пытались внушать посредством своих публикаций, что Холокоста не существовало, и публиковали видео на тему расизма и дискриминации людей, а также антисемитские видеоролики и фото-изображения.

Как пишет издание Politico, карабинеры отслеживали публикации с 2019 года. В ходе расследования были также обнаружены заявления на тему религиозной ненависти и открыто сформулированные планы - осуществить теракт на одной из баз НАТО. Одна из членов группировки обвиняемых была избрана победительницей онлайн-конкурса красоты «Мисс Гитлер» в 2019 году, после чего стала называть себя мисс Евой Браун.