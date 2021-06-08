В Подмосковье возбудили еще одно уголовное дело в отношении ограбивших дом Цекало

Следователи в Московской области открыли новое уголовное дело по статье «Бандитизм», фигурантами которого стали некогда совершившие налет на частный дом семьи продюсера Александра Цекало граждане Молдавии Игорь Гауга, Денис Гаврилов и Василе Лупу. Банда была задержана при попытке вернуться к себе на родину.

Преступники выбирали в качестве мишени для своих нападений частные дома на территории Подмосковья. В 2009 году жертвами их ограбления стали продюсер Александр Цекало и его на тот момент супруга Виктория Галушка. Связав членов семьи вместе с няней их полуторамесячной дочери шнурами от электроприборов, грабители их избили, требуя достать деньги и драгоценные изделия. В результате они похитили 8,5 миллиона рублей.

Сейчас все трое граждан Молдавии находятся под арестом. Банду Гауги, состоявшую из более 50 грабителей, подозревают в совершении 17 налетов. В 2012 году ее организатору было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.