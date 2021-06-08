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Страны Африки южнее Сахары заказали у РФ оружия и техники на $1,7 млрд

Андрей Аркадьев
11:32 08.06.2021
Представители Рособоронэкспорта на выставке по безопасности и обороне Shield Africa 2021 в Кот-д'Ивуар проведут встречи с представителями силовых структур стран Африки.
Страны Африки южнее Сахары заказали у РФ оружия и техники на $1,7 млрд
© Фото: Kalashnikov Media
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Африканские страны, расположенные южнее Сахары, подписали с Россией контракты на покупку продукции военного назначения на сумму, превышающую 1,7 миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта (входит в состав государственной корпорации «Ростех»).

«Только за 2020 и начало 2021 годов мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более 1,7 миллиардов долларов и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17», - приводит пресс-служба слова генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Он отметил, что компания продвигает в африканский регион вертолеты, средства противовоздушной обороны, военно-морскую продукцию, бронеавтомобили, специальную технику для правоохранителей, стрелковое оружие и многое другое.

«Наиболее востребованные в этом регионе бронетранспортеры БТР-80, 80А и 82А, автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, АК-12, АК-15 и абсолютные новинки в Африке - АК-19, АК-308», - уточняет пресс-служба.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями - АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».

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