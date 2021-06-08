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Рябков назвал роль США в конфликте на Украине деструктивной

Алена Миронова
11:27 08.06.2021
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил роль США в конфликте на Украине.
Рябков назвал роль США в конфликте на Украине деструктивной
© Фото: Дэн Леви, РИА Новости
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Роль Соединенных Штатов в конфликте на Украине деструктивна. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«‎Роль эта по состоянию на сегодня весьма деструктивна, и нет признаков того, что при Байдене что-то будет меняться в лучшую сторону», - заявил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что антироссийская позиция, которую занимают страны Прибалтики и США, напоминает поведение дворовых хулиганов. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Североатлантический альянс расширялся за счет включения в его состав прибалтийских республик.

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