Рябков назвал роль США в конфликте на Украине деструктивной
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил роль США в конфликте на Украине.
© Фото: Дэн Леви, РИА Новости
Роль Соединенных Штатов в конфликте на Украине деструктивна. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
«Роль эта по состоянию на сегодня весьма деструктивна, и нет признаков того, что при Байдене что-то будет меняться в лучшую сторону», - заявил дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что антироссийская позиция, которую занимают страны Прибалтики и США, напоминает поведение дворовых хулиганов. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Североатлантический альянс расширялся за счет включения в его состав прибалтийских республик.