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Ученые обнаружили, что отказ от математики может негативно повлиять на развитие мозга

Алена Миронова
11:17 08.06.2021
Исследователи из Оксфордского университета заявили, что отказ от математики в возрасте 16 лет может отрицательно сказаться на развитии мозга.
Ученые обнаружили, что отказ от математики может негативно повлиять на развитие мозга
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Отказ от математики может негативно повлиять на мозг подростков: те, кто  прекращает изучение предмета в 16 лет, демонстрируют снижение уровня химического вещества, критически важного для развития нервной системы. Об этом заявили исследователи из Оксфордского университета.

Ученые отсканировали мозг 87 студентов A-level (программы подготовки школьников к поступлению в вузы). Выяснилось, что у тех, кто продолжал заниматься математикой, был более высокий уровень гамма-аминомасляной кислоты в области префронтальной коры головного мозга. По словам исследователей, разработка новых стратегий решения сложных математических уравнений укрепляет эту часть мозга, потенциально помогая людям лучше решать проблемы в более позднем возрасте. Об этом пишет Daily Mail.

В 2019 году исследование показало, что миллионы взрослых в Великобритании не обладают базовыми навыками математического счета, причем половина людей трудоспособного возраста обладает математическими способностями, ожидаемыми от ребенка начальной школы. 

Ранее нейробиологи объяснили, почему не всем дается математика. Так, отмечается, что ключевую роль в формировании математических способностей у человека играет определенный ген - ROBO1.

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