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Укротить стального зверя: танкисты тренируются на полигонах Северного Кавказа

Тимур Шерзад
10:49 08.06.2021
Стрельба ведется из орудий танков Т-72Б3 штатными снарядами. Также в деле задействован крупнокалиберный танковый пулемет. Мишени, имитирующие танк, расчет противотанкового гранатомета и артиллерийское орудие, движутся, появляются и пропадают на расстоянии от трех сотен метров до двух километров. 
Укротить стального зверя: танкисты тренируются на полигонах Северного Кавказа
© Фото: Минобороны России
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Танкисты 49-й общевойсковой армии ЮВО приступили к боевым стрельбам на полигонах Северного Кавказа. На тренировках учитывается опыт современных вооруженных конфликтов. 

Экипажи танков ведут огонь, основываясь на данных, полученных расчетами беспилотников. Их применение позволяет значительно повысить ситуационную осведомленность, увеличить возможности по атаке удаленных целей. 

Стрельба ведется из орудий танков Т-72Б3 штатными снарядами. Также в деле задействован крупнокалиберный танковый пулемет. Мишени, имитирующие танк, расчет противотанкового гранатомета и артиллерийское орудие, движутся, появляются и пропадают на расстоянии от трех сотен метров до двух километров. 

Механики-водители тренируются управлять танком на пересеченной местности - они преодолевают естественные препятствия, противотанковые рвы и заграждения. 

Всего в тренировках задействовано около 700 человек и более 50 единиц вооружения и техники. 

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