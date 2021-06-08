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Эксперт рассказал, как по-новому хотят ставить эксперименты над человеческими эмбрионами

Валентина Пескова
10:34 08.06.2021
Технология исследования человеческих эмбрионов для науки в настоящее время ограничена возрастом «зародыша» в 14 дней, однако в США рекомендуют снять данную поправку в законе, чтобы ученые могли находить новые пути лечения сложных заболеваний.
Эксперт рассказал, как по-новому хотят ставить эксперименты над человеческими эмбрионами
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Медицинские специалисты получили доступ к эмбриону человека в результате уникальной клеточной технологии, которая была придумана и изобретена британским ученым Робертом Эдвардсом - первым в мире осуществившим экстракорпоральное оплодотворение.

Как напомнил «Звезде» профессор Института общей генетики Сергей Киселев, в результате данной технологии в течение пяти-шести дней происходит «манипуляция» полученными в результате искусственного оплодотворения эмбрионами человека. После этого подходящие по качеству имплантируются в матку женщины, а другая часть этих эмбрионов может быть или заморожена по желанию пары родителей и сохранена за определенную плату, либо просто выброшена на помойку.

«По оценкам американских исследователей, еженедельно у них в стране выбрасывается в помойку порядка 10 тысяч эмбрионов человека пяти-шести дней развития. Собственно, они предлагают взять их за некий исходный материал и дать эмбрионам послужить на благо науки - чтобы ученые получили возможность изучать те процессы, которые происходят в эмбриональных клетках, чтобы искать те или иные причины различных заболеваний», - рассказал руководитель Лаборатории клеточных технологий Института стволовых клеток человека.

Как пояснил специалист, эмбрионы человека достаточно сложно растить вне человеческого организма дольше чем пять-шесть дней, хотя за последние десятилетия технологии, позволяющие работать с материалами эмбрионов человека, значительно улучшились.

«Но далее существует не запрет, а скорее ограничение со стороны закона, в котором оговорено, что работа с эмбрионами человека запрещена до 14 дней. Этот временной промежуток, запрещающий проводить исследования на эмбрионах, принимался каждой страной индивидуально. Относительно развития клеточных технологий были последние публикации о том, что ученые пытаются делать химеры между человеком и тем или иным видом животных. Это могут быть либо мелкие экспериментальные животные типа крысы, либо уже крупнее - до свиньи, а дальше может быть уже химера между человеком и обезьяной», - поясняет ученый.

Поскольку существует ограничение на работу с эмбрионом до 14-го дня, то дальше этой даты проводить исследования нельзя. Этот запрет долгое время не получается отодвинуть по времени законодательно. Поэтому сейчас Международное общество исследования стволовых клеток (ISSCR) - организация, базирующаяся в городе Скоки в штате Иллинойс, - в очередной раз порекомендовала принять это к сведению.

«Сообщество ученых опубликовало очередное заявление, что "в связи с назревшей насущной необходимостью проведения новых работ" запрет нужно все больше отодвигать, так как он является преградой для продолжения их исследований дальше и изучения новых средств лечения серьезных болезней, чтобы "продолжать бороться с ними". В связи с этим они сформулировали свой "гайд-лайн" - то есть рекомендации, как они считают нужным, следовало бы работать со стволовыми клетками ученым всего мира», - говорит Сергей Киселев.

Профессор Института общей генетики напомнил, что в России, как и в США, существует одинаковое ограничение на работу с эмбрионами человека, которое не должно превышать их возраста в 14 дней. Инициативу 600 ученых из сообщества ISSCR еще в 2003 году не поддержал президент США Джордж Буш, в связи с чем многие из них тогда выразили разочарование. По словам профессора Киселева, это не значит, что в США и России в связи с новым заявлением организации сразу же снимут запрет и станут работать по этим «рекомендациям», однако, по крайней мере, примут данный факт к сведению.

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