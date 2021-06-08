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Вертолетный удар: «Аллигаторы» и «Терминаторы» начали учения на Кубани

Андрей Аркадьев
10:44 08.06.2021
За время занятий военнослужащим предстоит выполнить около 40 плановых вылетов, произвести около 100 пусков неуправляемых ракет и около 600 выстрелов из авиационных пушек.
Вертолетный удар: «Аллигаторы» и «Терминаторы» начали учения на Кубани
© Фото: Минобороны России
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В Краснодарском крае начались воздушные тренировки с участием вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время занятий будут выполняться как одиночные, так и групповые полеты, летчики отработают действия по разведке и прикрытию объектов.

«Летчики на вертолетах Ка-52 "Аллигатор" отработают боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор", выполняющих десантирование личного состава», - говорится в сообщении.

В составе авиационного звена военнослужащие выполнят элементы сложного пилотажа, проведут «воздушный бой» на малых высотах. Также экипажи уничтожат условного врага неуправляемыми авиационными ракетами. Всего планируется сделать около 40 вылетов, произвести около 100 пусков неуправляемых ракет и около 600 выстрелов из авиационных пушек.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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