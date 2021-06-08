В стране и мире Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой в Самаре: видео Анна Берестовая Скорая и три авто столкнулись на территории Самары. © Видео: ДТП 163 Самара, Вконтакте © Фото: dtp_163 Вконтакте Читайте нас на: В Самаре произошла авария с участием кареты скорой помощи и трех легковых автомобилей. В результате произошедшего пострадали четыре человека. © dtp_163 Вконтакте ДТП случилось 7 июня в 23.40 по местному времени на проспекте Кирова в Промышленном районе города. На дороге столкнулись три «легковушки» и машина скорой помощи «Газель». Все получившие повреждения люди находились в последнем автомобиле. © dtp_163 Вконтакте Все четверо пострадавших были госпитализированы. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости пресс-служба ГУ МЧС России по области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика