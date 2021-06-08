Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой в Самаре: видео
Скорая и три авто столкнулись на территории Самары.
© Видео: ДТП 163 Самара, Вконтакте © Фото: dtp_163 Вконтакте
|
Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой в Самаре: видео
Скорая и три авто столкнулись на территории Самары.
© Видео: ДТП 163 Самара, Вконтакте © Фото: dtp_163 Вконтакте
|
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