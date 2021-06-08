Названо число погибших и пострадавших при столкновении поездов в Пакистане

В результате аварии на железнодорожных путях в Пакистане, произошедшей из-за столкновения пассажирских поездов, скончались минимум 50 человек. Еще более сотни получили травмы.

Инцидент произошел на территории провинции Синд в районе города Готки. Соответствующую информацию сообщает телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось, что один из экспресс-поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав с людьми. Очевидцы произошедшего рассказали, что большая часть пассажиров спали на момент столкновения.