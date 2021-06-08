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Названо число погибших и пострадавших при столкновении поездов в Пакистане

Анна Берестовая
00:16 08.06.2021
Стали известны уточненные данные о числе жертв и пострадавших в аварии с поездами в Пакистане.
Названо число погибших и пострадавших при столкновении поездов в Пакистане
© Фото: Stringer XinHua Globallookpress
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В результате аварии на железнодорожных путях в Пакистане, произошедшей из-за столкновения пассажирских поездов, скончались минимум 50 человек. Еще более сотни получили травмы.

Инцидент произошел на территории провинции Синд в районе города Готки. Соответствующую информацию сообщает телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось, что один из экспресс-поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав с людьми. Очевидцы произошедшего рассказали, что большая часть пассажиров спали на момент столкновения.

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