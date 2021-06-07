В Карелии сгорела церковь из фильма Лунгина «Остров»

В Карелии в поселке Рабочеостровск сгорело здание, которое было перестроено в церковь для съемок фильма «Остров» Павла Лунгина. Об этом сообщает ГКУ РК «ОПС по Кемскому району».

«В 17 час. 38 мин. подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" (6 чел. 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу п. Рабочеостровск район улицы Портовая, на берегу залива Белого моря», - говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Как пишут пользователи Сети, горящая изба - церковь для съемок фильма «Остров». О погибших и пострадавших не сообщается. Причина пожара и ущерб устанавливаются.