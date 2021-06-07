Террористы совершили за сутки 45 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

За прошедшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировали в идлибской зоне деэскалации в Сирии 45 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Об этом сообщается в Facebook Министерства обороны РФ.

За сутки сотрудники ЦПВС провели две гуманитарные акции - в населенных пунктах Кафр-Хамра и Рамала - и выдали населению 1,9 тонны продовольственных наборов. Общий вес переданных сирийцам продовольственных наборов превысил 5,1 тысячу тонн.

Также подразделения российской военной полиции осуществили сопровождение 367 автомобилей и 722 человек. Сопровождение гражданского автотранспорта проводилось на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.