Операция по спасению: эксперты РАН приступили к работе над сохранением древнейших храмов Сирии

Дрон, оснащенный камерами с высоким разрешением, пожалуй, единственный создает шум в уходящей вглубь веков тишине. Небольшая группа ученых из Института истории материальной культуры РАН внимательно обследует практически каждый сантиметр древней христианской церкви в самом центре сирийского Алеппо. Важна каждая деталь, поэтому ученые привезли с собой самое разное научное оборудование.

«Мы делаем много фотографий под разными ракурсами и потом обрабатываем фото в специальном комплексе. С его помощью мы получаем трехмерную модель. С помощью тепловизора мы можем увидеть, какой камень более холодный, какой более теплый. Если мы видим пятна такие влажные, мы можем понять, что в этом месте стена наиболее пострадала и наиболее подвержена будущему разрушению», - рассказал научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Егор Блохин.

Группа ученых из России под руководством заместителя директора Института истории материальной культуры Натальи Соловьевой поставила себе крайне сложную задачу - с помощью приборов и практических знаний попытаться спасти как можно большее количество древнейших памятников архитектуры, ранних христианских храмов. Это совместный проект Института истории материальной культуры Российской академии наук и Эрмитажа при поддержке сирийского министерства культуры. В рамках проекта археологи планируют обследовать больше десяти раннехристианских церквей в нескольких сирийских провинциях.

«Мы сейчас занимаемся созданием документации для реставрации или ремонтов зданий раннехристианских церквей. Проект называется "Спасение раннехристианских храмов Сирии". Спасение - потому что оно сейчас крайне необходимо памятникам. Трагедия сирийской войны унесла не только жизни людей, но и камни. Камни страдают так же, но на них - по понятным объективным причинам обращается меньше внимания», - рассказала Соловьева.

В Сирию эти специалисты приезжают уже во второй раз. Полтора месяца назад они уже осмотрели в провинциях Хама и Алеппо несколько раннехристианских храмов. Составили список, какие нужно обследовать в первую очередь. Многие из них разрушены. То, что не сумела сделать природа за полтора тысячелетия, довершили боевики. Там, где не было серьезных боев, террористы их просто взрывали.

«Мы с вами находимся в медресе Халовия, в которую вписан храм святой Елены, храм пятого века нашей эры. Один из самых ранних христианских храмов. К сожалению, он очень сильно пострадал по сравнению с теми, что мы уже видели или еще придется увидеть», - отметила Соловьева.

Византийской церкви, которую изучают российские ученые, около полутора тысяч лет. Несколько веков назад вокруг нее построили образовательное учреждение - медресе. Тогда мусульмане сохранили уникальную постройку. Главные разрушения принесли террористы. Древние кварталы Алеппо они обстреливали практически круглосуточно.

Совсем скоро, уверена Наталья Соловьева, многие из тех, кому не безразлична судьба уникальных памятников архитектуры, захотят принять участие в реставрационных работах. И вот тогда подробные сведения о состоянии каждого древнего храма станут для ученых бесценным подарком. Говорить о восстановлении поврежденных храмов, конечно, пока рано. Но благодаря экспедиции будет создан уникальный электронный архив, который в дальнейшем поможет в деле реставрации.