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В Крыму из-за перелива воды через дамбу затопило село

Кира Карон
21:53 07.06.2021
Произошло подтопление 18 придомовых территорий домовладений села Приозерное.
В Крыму из-за перелива воды через дамбу затопило село
© Фото: mchs.gov.ru
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На востоке Крыма для жителей села развернули пункты временного размещения из-за затопления частных домовладений после ливня. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по республике в понедельник.

«В связи с переливом воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий домовладений села Приозерное. Всего в селе проживает 3008 человек (из них 654 ребенка)», - говорится в сообщении.

На место направлена аэромобильная группировка Главного управления для оказания помощи населению, пострадавшему от подтопления. Администрацией сельского поселения организовано оповещение населения и оказание помощи.

Ранее стало известно, что в ближайшие шесть дней в Москве выпадет до 80% месячной нормы осадков, самые сильные дожди ожидают в среду, 9 июня.

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