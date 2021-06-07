В Крыму из-за перелива воды через дамбу затопило село

На востоке Крыма для жителей села развернули пункты временного размещения из-за затопления частных домовладений после ливня. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по республике в понедельник.

«В связи с переливом воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий домовладений села Приозерное. Всего в селе проживает 3008 человек (из них 654 ребенка)», - говорится в сообщении.

На место направлена аэромобильная группировка Главного управления для оказания помощи населению, пострадавшему от подтопления. Администрацией сельского поселения организовано оповещение населения и оказание помощи.

Ранее стало известно, что в ближайшие шесть дней в Москве выпадет до 80% месячной нормы осадков, самые сильные дожди ожидают в среду, 9 июня.