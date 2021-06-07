В стране и мире Звезда сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин получил от Путина орден Дружбы Кира Карон Актер награжден за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии. © Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press Читайте нас на: Белорусский актер Владимир Гостюхин получил от президента России Владимира Путина орден Дружбы. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии наградить орденом Дружбы Гостюхина Владимира Васильевича», - говорится в документе. Владимир Гостюхин - советский и белорусский актер театра и кино, кинорежиссер. Фильмография 73-летнего актера насчитывает более 100 перевоплощений в картинах советского и российского периодов. Современный телезритель особенно полюбил актера по роли в сериале «Дальнобойщики». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика