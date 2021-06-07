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Звезда сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин получил от Путина орден Дружбы

Кира Карон
21:37 07.06.2021
Актер награжден за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии.
Звезда сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин получил от Путина орден Дружбы
© Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press
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Белорусский актер Владимир Гостюхин получил от президента России Владимира Путина орден Дружбы. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии наградить орденом Дружбы Гостюхина Владимира Васильевича», - говорится в документе.

Владимир Гостюхин - советский и белорусский актер театра и кино, кинорежиссер. Фильмография 73-летнего актера насчитывает более 100 перевоплощений в картинах советского и российского периодов. Современный телезритель особенно полюбил актера по роли в сериале «Дальнобойщики».

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