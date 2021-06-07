Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений главам МИД Франции и Германии

В ходе телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, российская сторона указала на безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров назвал неприемлемыми попытки Киева действовать наперекор установленным договоренностям и обратил внимание на отсутствие должной реакции на это со стороны стран Запада.

«С.В.Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита" в декабре 2019 г. в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что дискриминация русскоязычного населения на Украине, украинизация нацменьшиств и подавление политических оппонентов являются недопустимыми.

Также стороны обсудили ситуацию Нагорном Карабахе, переговоры Армении и Азербайджана и некоторые аспекты ситуации на Балканах. Отмечается необходимость закрытия Аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине и передачи власти в соответствии с принципами Дейтонского соглашения.