В WhatsApp появится новая функция

Пользователи Android-устройств получат возможность входить в аккаунт WhatsApp с помощью «флеш-звонка». Об этом пишет портал Webetainfo.

На данный момент, для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли — на смартфон приходит одноразовый код.

Теперь на телефон будет поступать звонок, а отвечать на него не понадобится. Приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов.

Для пользователей IOS новое обновление будет недоступно, так как на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.

Ранее появилась информация о том, что мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp - они рассылают пользователям сообщения с информацией о том, что мессенджер станет платным, если условия аферистов не будут выполнены. Такие письма эксперт назвал «письмами счастья» - своеобразной ловушкой для мозга.