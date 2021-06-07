В Калининграде состоялась церемония открытия Всеармейских соревнований «Командирские старты»

В Доме офицеров флота в Калининграде состоялось торжественное открытие «Командирских стартов». Участников всеармейского турнира поприветствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он пожелал офицерам и генералам ярких выступлений и спортивных достижений. В этот же день состоялась регистрация и жеребьевка команд, которые начнут свои выступления в стрелковом тире ДОСААФ.

В соревнованиях за Кубок командующего войсками принимает участие около 200 военнослужащих из воинских частей и соединений Западного военного округа от командиров взводов до командиров объединений. В «Командирских стартах» в составе команд также участвуют женщины-военнослужащие командирского звена.

В течение пяти дней офицеры будут соревноваться в силе, быстроте, выносливости и точности. Все упражнения взяты из наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. Участникам предстоит показать лучшие результаты в подтягивании, отжиманиях, в беге, а также в упражнениях военно-спортивного многоборья – стрельбе из пистолета и плавании. Завершающим этапом «Командирских стартов» станет легкоатлетическая эстафета.

По итогам соревнований комиссией будет определен состав сборной ЗВО, которая представит войска в финале на всеармейском этапе соревнований за Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».