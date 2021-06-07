«Лучшее, что могли сделать для нас»: пьяного Глеба Самойлова увели со сцены на концерте под Владимиром

Пользователь TikTok опубликовал видео с концерта во Владимирской области, на котором попытался выступить экс-лидер группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. Однако сделать ему это не удалось. Музыкант едва стоял на ногах и издавал нечленораздельные звуки - зрители предположили, что Самойлов был пьян. Позже рокера все же увели со сцены.

«Увели Глебку. Это лучшее, что они могли сделать для нас», - написал автор видео.

В 2019 году певец Дима Билан выступил на Дне города в Самаре в нетрезвом виде. Позже музыкант в знак извинения подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку детской площадки.