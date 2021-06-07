Армия «Я служу России»: более тысячи человек посетили концерт Алексея Хворостяна в Тольятти Алексей Курильченко Военнослужащие с семьями посетили концерт Алексея Хворостяна в Тольятти. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Около 1100 человек посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» музыканта Алексея Хворостяна, который состоялся в Тольятти. Со сцены звучали популярные патриотические песни и известные хиты исполнителя: «Я служу России», «За веру и силу», «Падали, но поднимались». © Минобороны РФ Зрителями праздничного представления стали военнослужащие Центрального военного округа и члены их семей, представители Росгвардии, юнармейцы и кадеты. Выступление автора-исполнителя проводилось в рамках серии концертов в Самарской и Саратовской областях, а также в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле. © Минобороны РФ Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей. Отмечается, что во время мероприятий соблюдаются все необходимые меры безопасности, включая рассадку зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика