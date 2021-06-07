«Я служу России»: более тысячи человек посетили концерт Алексея Хворостяна в Тольятти
Военнослужащие с семьями посетили концерт Алексея Хворостяна в Тольятти.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Около 1100 человек посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» музыканта Алексея Хворостяна, который состоялся в Тольятти. Со сцены звучали популярные патриотические песни и известные хиты исполнителя: «Я служу России», «За веру и силу», «Падали, но поднимались».
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