Россия закрыла въезд в страну девяти гражданам Канады

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Россия внесла 9 граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список. По ее словам, Канада продолжает контрпродуктивную политику, направленную против России.

«Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс», - говорится в сообщении на сайте МИД.

В черный список попали: министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра Канады Марси Суркес, а также министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан, заместитель министра национальной обороны Канады Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло и заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан , контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп. Им принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе.

По словам Захаровой, в РФ готовы выстраивать взаимоуважительные отношения с Канадой, несмотря на культивируемые некоторыми ее политиками русофобские настроения.