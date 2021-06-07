Блинкен заявил, что США могут ввести санкции против оператора «Северного потока - 2»

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США могут ввести ограничительные меры против оператора «Северного потока - 2».

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании. — Прим. ред.) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал он.

По словам Блинкена, принятие мер против немецкой компании могло «отравить» отношения Вашингтона и Берлина.

«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать, чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», — добавил госсекретарь.

В Белом доме, по словам Блинкена, рассчитывают заранее договориться с Берлином о шагах, которые будут предприняты, если Россия захочет использовать газопровод для давления на какие-либо страны.

Ранее Германия призвала сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока - 2». По словам немецких властей, данное решение имеет для местного правительства центральное значение.