Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен заявил, что США могут ввести санкции против оператора «Северного потока - 2»

Кира Карон
20:00 07.06.2021
По словам Блинкена, принятие мер против немецкой компании могло «отравить» отношения Вашингтона и Берлина.
Блинкен заявил, что США могут ввести санкции против оператора «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США могут ввести ограничительные меры против оператора «Северного потока - 2».

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании. — Прим. ред.) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал он.

По словам Блинкена, принятие мер против немецкой компании могло «отравить» отношения Вашингтона и Берлина.

«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать, чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», — добавил госсекретарь.

В Белом доме, по словам Блинкена,  рассчитывают заранее договориться с Берлином о шагах, которые будут предприняты, если Россия захочет использовать газопровод для давления на какие-либо страны.

Ранее Германия призвала сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока - 2». По словам немецких властей, данное решение имеет для местного правительства центральное значение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:54 В стране и мире
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
19:21 В стране и мире
Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:30 В стране и мире
Глава МВД РФ утвердил правила, по которым пьяных россиян и иностранцев могут свозить в вытрезвители
17:45 В стране и мире
Путин обсудил с главой ЕС сертификацию «Спутника V»
16:42 В стране и мире
Видео
«Мировой тренд»: Абрамченко прокомментировала запрет на неперерабатываемый пластик в РФ
Популярное
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам
Названы смертельно опасные косточки и орехи
Семь человек арестовали за попытку продать 6 кг урана в Индии
Автор памятника Александру III сообщил, что ошибку с орденом исправили
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.