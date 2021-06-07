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Портрет Павла I продан на аукционе за 1,3 миллиона долларов

Алексей Курильченко
19:46 07.06.2021
Портрет императора Павла I продали на аукционе в Лондоне за 1,3 миллиона долларов.
Портрет Павла I продан на аукционе за 1,3 миллиона долларов
© Фото: christies.com
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На аукционе Christie's в Лондоне состоялись торги, на которых выставлялись шедевры русского искусства. Один из лотов - портрет императора Павла I художника Дмитрия Левицкого, написанный в 1796 году, был продан за баснословные 1,3 миллиона долларов.

«"Портрет императора Павла I" стал одной из сенсаций выставки Левицкого, прошедшей в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в 2010 году. Недавно обнаруженный шедевр, происходивший из венской частной коллекции, мелькал во всех новостных выпусках», - говорится в описании лота.

Всего на аукционе были выставлены 239 работ, созданные в период с XVIII по XXI век. Среди них не только картины, но драгоценности, произведения Фаберже, предметы военной истории и декоративно-прикладного искусства.

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