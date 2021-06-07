Рекламная паутина: ФАС разрабатывает меры по борьбе со спам-звонками

Федеральная антимонопольная служба и операторы связи думают, как бороться с мошенниками, которые трезвонят по номерам из своих баз. Уболтать могут доверчивых собеседников. И вполне в этом преуспевают. Звонки с финансовыми предложениями ежедневно раскаляют телефоны по всей стране. Достаточно единожды оставить номер в банке или интернет-магазине - ты в рекламной паутине. Неизвестные номера пытаются пробиться в эфир каждого абонента, чтобы навязать свои услуги.

Но теперь борьба со спамерами выходит на новый уровень. За подобные разговоры без согласия абонента звонящего можно привлечь к ответственности. Например, в Свердловской области мужчина прослушал банковскую рекламу и отсудил 300 тысяч рублей.

«В ноябре 2020 года в адрес УФАС поступило обращение физлица, где он указывал, что поступил звонок от банка с предложением оформить карту. При этом ни клиентом банка заявитель не является, ни давал свое согласие на получение рекламы. К заявлению была приложена детализация звонков и самого разговора. Управление установило, что звонок носил рекламный характер и было возбуждено уголовное дело», - рассказала помощник руководителя Свердловского УФАС России Дарья Губа.

Это, конечно, единичный случай. И вряд ли он остановит назойливых продавцов. Чтобы понять, как работает эта индустрия, мы инкогнито отправились в один из таких колл-центров. На здании в центре Москвы нет вывески с названием банка, но кредиты здесь выдают как горячие пирожки. Главная задача оператора - вытащить клиента на встречу, платежеспособность не важна - было бы жилье под залог. За каждого клиента оператор получает премию. Чем больше звонков, тем больше шанс заработать. Зачастую оператору даже неважно, с кем и как он разговаривает.

«Когда клиент слегка маразматичный, можно его на место припустить», - сказал сотрудник колл-центра.

И подобных центров тысячи. Спамеры настолько заполнили эфиры, что крупнейшие сотовые операторы и антимонопольная служба на полях Международного экономического форума в Петербурге подписывают меморандум по борьбе с ними.

«Тема всех задевает и каждый оператор по-своему и не сразу с этой темой работает. Работа по отдельности не очень эффективная, идет брешь в сетях, если кому-то закрутят гайки - через другого пойдут. Главное, что все поняли, что мы работаем по одним и тем же принципам. Выражаем намерения попытаться проблему резко снизить», - заявил вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, член правления ПАО «МТС» Руслан Ибрагимов.

Новая система безопасности, позволит максимально получить информацию о звонящем еще до того, как будет принят звонок.

«Порядка 5-6 миллионов звонков в сутки обрабатывается системой. Барьер будет предложен на выбор абоненту. Звонящий будет переадресовываться на почтовый ящик пользователя, откуда сам пользователь сможет прослушать звонок, определить, надо ли ему возвращать звонок или нет. Вторая опция - определитель по тем номерам, которые есть в базе, принадлежащие организациям, по ним абонент сможет определить надо ему брать трубку или нет», - заявил заместитель генерального директора по корпоративному развитию и трансформации Tele2 Александр Роговой.

Это, возможно, повлияет на доходы рекламного бизнеса. Однако иначе телефонных абонентов не защитить от финансовых потерь.

«Доля спама - 70%. Их них примерно 6,3-6,5% это попытки мошенничества. Спам растет, мошенничество растет быстрее. С 5,5% до 6,3 % выросли мошеннические звонки. И сценарии становятся изощреннее. Раньше был единичный звонок, сейчас может быть целая цепочка», - отметил руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов.

И это действительно так. С каждым днем мошенники становятся все изощреннее.

«Поступает звонок из банка, обращаются по имени-отчеству, представляются официальными лицами. Говорят, что кто-то оставил заявку на изменение финансового счета. Не просят ни пароля, ни номера карт. Вместо этого на телефон загружают программу удаленного доступа», - рассказал нам источник.

И если вы согласитесь установить такую и продиктуете оператору проверочный код, он уже сам сможет пользоваться вашим смартфоном.

Конечно, каждому из нас хочется чтобы подобного общения в жизни было как можно меньше. И остается надеяться, что меморандум по противодействию спам-звонкам сможет эффективно оградить от них телефонных абонентов - то есть нас с вами.