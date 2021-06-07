Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск

Двенадцать тысяч жителей Самары посетили плавучий музей инженерных войск, совершающий речной сплав из Уфы в Волгоград.

Военные инженеры пришвартовались на Речном вокзале Самары. Посетители смогли увидеть понтонные парки ПП-2005, инженерные катера БМК-МТ и БМК-МО.

Демонстрационный паром стал вместилищем инженерного вооружения - от раритетных образцов до новейших. В числе последних можно было увидеть, например, роботы «Кобра» и «Скарабей».

Сам переход приурочен к памяти о начале Великой Отечественной войны. 22 июня инженеры должны будут дойти до Волгограда - точки, где в 1942-1943 годах произошел коренной перелом всей войны.