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Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск

Тимур Шерзад
18:27 07.06.2021
Демонстрационный паром стал вместилищем инженерного вооружения - от раритетных образцов до новейших. В числе последних можно было увидеть, например, роботы «Кобра» и «Скарабей».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Двенадцать тысяч жителей Самары посетили плавучий музей инженерных войск, совершающий речной сплав из Уфы в Волгоград. 

Военные инженеры пришвартовались на Речном вокзале Самары. Посетители смогли увидеть понтонные парки ПП-2005, инженерные катера БМК-МТ и БМК-МО. 

Демонстрационный паром стал вместилищем инженерного вооружения - от раритетных образцов до новейших. В числе последних можно было увидеть, например, роботы «Кобра» и «Скарабей».

Сам переход приурочен к памяти о начале Великой Отечественной войны. 22 июня инженеры должны будут дойти до Волгограда - точки, где в 1942-1943 годах произошел коренной перелом всей войны. 

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