В МГУ откроют два новых факультета

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в Московском государственном университете откроют новые факультеты.

«Были созданы школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга», - сказал Садовничий ТАСС.

Он отметил, что изучение мозга на сегодняшний день является одним из самых перспективных направлений и останется таковым в будущем.

Также Садовничий добавил, вторая тема, требующая серьезного внимания - это искусственный интеллект.

Ранее в Москве стартовало строительство научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Ожидается, что первый корпус под названием «Ломоносов» будет сдан через два года.