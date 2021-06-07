В МГУ откроют два новых факультета
По словам ректора МГУ, изучение мозга на сегодняшний день является одним из самых перспективных направлений.
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Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в Московском государственном университете откроют новые факультеты.
«Были созданы школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга», - сказал Садовничий ТАСС.
Он отметил, что изучение мозга на сегодняшний день является одним из самых перспективных направлений и останется таковым в будущем.
Также Садовничий добавил, вторая тема, требующая серьезного внимания - это искусственный интеллект.
Ранее в Москве стартовало строительство научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Ожидается, что первый корпус под названием «Ломоносов» будет сдан через два года.