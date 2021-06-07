В Димитровграде произошла массовая драка с использованием автомобилей

В городе Димитровград Ульяновской области произошла массовая драка во время празднования цыганской свадьбы. Местные жители сняли конфликт на видео. На кадрах видно, что в толпу дерущихся на полной скорости въезжает автомобиль, позже еще несколько водителей пытаются сбить дерущихся.

По данным СМИ, после драки два человека обратились в больницу. По причинах конфликта не сообщается, ведется расследование.

В 2018 году на Украине, в городе Кременчуг, цыганки устроили массовую драку из-за орехов. Потасовку снял на видео выложил в соцсети один из очевидцев конфликта.