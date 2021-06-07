Вирусы гриппа начали вымирать из-за карантина COVID-19

Количество случаев заражения вирусами гриппа во время пандемии COVID-19 упало до исторического минимума. Эксперты связывают такое явление с карантином, ношением масок и другими мерами предосторожности для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В течение целого года сообщений об обнаружении двух конкретных типов вирусов гриппа не поступало во всем мире. Сам факт вымирания экспертами не был подтвержден, однако человечество оказало себе большую услугу, пишет Statnews.com.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что пандемия COVID-19 показала людям, что именно здоровье и человеческое общение представляют высшую ценность.