Купания на БМД: псковские десантники преодолели водные преграды на бронетехнике

Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали преодоление водных преград на новейшей бронетехнике.

Учебное упражнение «вождение техники на плаву» было выполнено при помощи новейших боевых машин - БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Тренировки прошли на специально оборудованном вододроме под Псковом.

До того, как сесть за рычаги, десантники изучили требования безопасности и сдали нормативы по плаванию. Вдобавок к этому они прошли курс легководолазной подготовке, и на тренажерах отработали аварийное покидание бронетехники прямо в воде.

Преодолению водных преград обучались командиры частей и их заместители, мехводы, операторы-наводчики, а также командиры отдельных боевых машин. Обучаемые ознакомились и с работой эвакуационной команды, узнали, в каком порядке организовывать буксировку техники на плаву.

Всего через занятия прошло более 300 человек.