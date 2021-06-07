Автограф Дурова выставлен на продажу за 20 миллионов рублей

Книга с автографом основателя сайтов «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова выставлена в Сети на продажу. Об этом объявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам Зыкова, вырученные деньги от продажи уйдут на информирование школьников о цифровых угрозах, сообщает «Лента.ру».

Дуров оставил свой автограф в книге «Юлий Цезарь: человек и писатель», написанной отцом основателя Telegram Валерием Дуровым.

«Для меня эта книга с автографом бесценна. Я очень уважаю Павла Дурова. Но мной было принято принципиальное решение: есть проблема, которую нужно решать не то что сейчас, а еще вчера», - поделился Зыков.

Ранее Павел Дуров рассказал молодому поколению, почему не стоит переезжать в США. В своем блоге он объяснил, что хочет «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».