Стажист изнахратил Пупырловку: филолог назвал самые необычные российские регионализмы

Исследователь регионализмов и кандидат филологических наук Борис Иомдин рассказал в студии программы «Сегодня утром» на «Звезде» о том, что из себя представляет предмет его интереса и откуда он взялся. По его словам, регионализмы произошли от диалектизмов, свойственных определенным местностям Российской Федерации, так и оставшись в вокабулярии местных жителей на долгое время.

Ученый сыграл с ведущими программы в игру: он называл регионализм, а они должны были определить его значение. Так, к примеру, слово «изнахратить» означает «испачкать», а «стажист», так сильно похожее на «стажер», имеет тотально противоположное значение – в отличие от созвучного собрата, «стажист» - работник с очень богатым опытом, повышающий его уровень уже долгое время.

«Это люди с большим стажем. В некоторых регионах так называют обычных школьных учителей. Они как раз противопоставлены стажерам – тем, кто только пришел», - пояснил Иомдин.

Вызвавшим затруднения в определении стало слово «пульный»: несмотря на мысли, возникающие о сходстве с «пулей», оно максимально далеко от подобного значения, и означает, как раз-таки, именно «подобный, похожий, такой же», и является, как отметил ученый, практически местоимением.

А отдаленную местность, глушь в некоторых регионах России называют не иначе, как «Пупырловка».

«Приехал человек из Пупырловки. Почему-то именно это значение в разных местах называется очень по-разному. Например, в Пензе говорят “Тутуновка”. Говорят “Турлы”, “Курмыши”, и другие разные названия глуши», - рассказал Иомдин.

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